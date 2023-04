Roccadaspide: auto finisce contro palo della luce e si ribalta, feriti due giovani

Tragedia sfiorata nella notte tra Pasqua e Pasquetta. Erano circa le 3:00 quando una coppia di fidanzati, a bordo di una Fiat Punto, si è schiantata contro un palo della luce in località Fonte di Roccadaspide.

La dinamica dell’incidente

A bordo dell’auto il trentunenne G.S. residente proprio in località Fonte, che guidava il veicolo, e accanto a lui, sul sedile anteriore, la fidanzata M.C., ventisettennne residente a Villa Littorio, frazione di Laurino.

L’auto, probabilmente a causa di un colpo di sonno del conducente, è finita fuori strada proprio mentre percorreva il rettilineo della SS166 degli Alburni. L’impatto ha fatto sì che il veicolo si capovolgesse.

I soccorsi

I due fidanzati sono stati soccorsi dal personale delle ambulanze medicalizzate dell’Associazione Val Calore di Roccadaspide e della Croce Gialla di Capaccio Paestum e sono stati trasportati presso l’ospedale S. Maria della Speranza di Battipaglia.

I due avrebbero riportato traumi in diverse parti del corpo, attualmente la prognosi resta riservata. Non sono comunque in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai i carabinieri della Stazione di Castel San Lorenzo e sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Agropoli.