Slitta di circa un mese la consegna del primo lotto dei lavori che stanno interessando Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Gli interventi vanno avanti, ma per dire addio alle transenne che delimitano l’area che va da via Santi Martiri Salernitani a via Diaz bisognerà attendere fine luglio. A pesare alcuni problemi riscontrati durante le operazioni dei sottoservizi che hanno riguardato il segmento idrico ed il passaggio di cavi elettrici.