Puc Capaccio Paestum: il 23 febbraio secondo incontro pubblico sulla Vas in Sala Erica

Il 23 febbraio 2026 a Capaccio Paestum si terrà il secondo incontro pubblico sul Preliminare di PUC e VAS. Appuntamento alle ore 16:00 presso la Sala Erica

Ernesto Rocco
Piazza Santini Capaccio

Il Comune di Capaccio Paestum prosegue l’iter per la definizione del nuovo assetto territoriale. Come riportato nell’Albo Pretorio Comunale, è stato programmato il secondo incontro pubblico relativo al Preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC), con focus specifico sul Rapporto Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e sulla Valutazione di Incidenza. L’appuntamento, inizialmente previsto per il 20 febbraio presso la sede del Capoluogo, è stato posticipato per garantire una partecipazione più ampia e strutturata.

Dettagli della convocazione e cambio di sede

La nuova data fissata per l’evento è il 23 febbraio 2026 alle ore 16:00. Per favorire il coinvolgimento dei cittadini e dei tecnici, l’amministrazione ha disposto lo spostamento dell’incontro presso la Biblioteca Comunale, Sala Erica, situata in Piazza Santini. Questa variazione logistica punta a massimizzare l’afflusso del pubblico interessato alla fase di consultazione, elemento cardine nel processo di redazione degli strumenti urbanistici moderni.

Il ruolo dei soggetti coinvolti e l’iter normativo

La sessione è dedicata in via prioritaria ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e a tutti gli attori individuati dalle normative vigenti. Si tratta di fasi partecipative obbligatorie che rivestono una funzione consultiva fondamentale. Durante questi confronti, vengono analizzati gli impatti ambientali e le coerenze territoriali del preliminare di piano. “Questi incontri pubblici sono fasi partecipative obbligatorie e consultive indicate dalle normative per la pianificazione urbanistica”, confermando la centralità del dialogo istituzionale nel percorso amministrativo.

Leggi anche:

Primo open day per la carta d’identità elettronica a Capaccio Paestum

Prospettive per la proposta definitiva di Puc

La conclusione di questo ciclo di incontri rappresenta uno snodo tecnico decisivo. La redazione dei verbali e la sintesi degli esiti dei dibattiti costituiranno la base documentale necessaria per procedere ufficialmente. “I verbali degli incontri e il relativo esito aprono alla fase successiva di costruzione della proposta di Piano Urbanistico Comunale”, portando al passaggio dalla fase preliminare e di valutazione ambientale alla strutturazione definitiva del piano che governerà lo sviluppo futuro del territorio di Capaccio Paestum.

Condividi questo articolo
Nessun commento