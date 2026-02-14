Puc Capaccio Paestum: il 23 febbraio secondo incontro pubblico sulla Vas in Sala Erica

Il Comune di Capaccio Paestum prosegue l’iter per la definizione del nuovo assetto territoriale. Come riportato nell’Albo Pretorio Comunale, è stato programmato il secondo incontro pubblico relativo al Preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC), con focus specifico sul Rapporto Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e sulla Valutazione di Incidenza. L’appuntamento, inizialmente previsto per il 20 febbraio presso la sede del Capoluogo, è stato posticipato per garantire una partecipazione più ampia e strutturata.

Dettagli della convocazione e cambio di sede

La nuova data fissata per l’evento è il 23 febbraio 2026 alle ore 16:00. Per favorire il coinvolgimento dei cittadini e dei tecnici, l’amministrazione ha disposto lo spostamento dell’incontro presso la Biblioteca Comunale, Sala Erica, situata in Piazza Santini. Questa variazione logistica punta a massimizzare l’afflusso del pubblico interessato alla fase di consultazione, elemento cardine nel processo di redazione degli strumenti urbanistici moderni.

Il ruolo dei soggetti coinvolti e l’iter normativo

La sessione è dedicata in via prioritaria ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e a tutti gli attori individuati dalle normative vigenti. Si tratta di fasi partecipative obbligatorie che rivestono una funzione consultiva fondamentale. Durante questi confronti, vengono analizzati gli impatti ambientali e le coerenze territoriali del preliminare di piano. “Questi incontri pubblici sono fasi partecipative obbligatorie e consultive indicate dalle normative per la pianificazione urbanistica”, confermando la centralità del dialogo istituzionale nel percorso amministrativo.

Prospettive per la proposta definitiva di Puc

La conclusione di questo ciclo di incontri rappresenta uno snodo tecnico decisivo. La redazione dei verbali e la sintesi degli esiti dei dibattiti costituiranno la base documentale necessaria per procedere ufficialmente. “I verbali degli incontri e il relativo esito aprono alla fase successiva di costruzione della proposta di Piano Urbanistico Comunale”, portando al passaggio dalla fase preliminare e di valutazione ambientale alla strutturazione definitiva del piano che governerà lo sviluppo futuro del territorio di Capaccio Paestum.