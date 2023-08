Problemi di linea telefonica a Vibonati. Il sindaco scrive all’AGCOM e al prefetto

Dal mese di giugno di quest’anno si registrano problemi di linea telefonica sul territorio comunale di Vibonati. I disagi coinvolgono i maggiori operatori del settore, come Vodafone Wind e Tim. I problemi riguardano sia la linea telefonica che il traffico dati. Il sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, ha inviato una missiva indirizzata agli operatori telefonici, all’AGICOM e al prefetto di Salerno per risolvere le difficoltà e ripristinare il servizio.

I dettagli della missiva

“Si tratta di un grave disservizio che sta causando disagi e preoccupazioni all’interno della comunità, poiché molti cittadini utilizzano esclusivamente il servizio di rete mobile per comunicare, per lavorare da casa, in smart working, ma soprattutto, in caso di emergenza, per allertare il servizio sanitario“, ha scritto il Borrelli, sottolineando come l’isolamento nelle comunicazioni possa portare a gravi conseguenze. A ciò si unisce il danno di immagine per il comune: “Il comune di Vibonati sta subendo un grave danno d’immagine, cosa che non è ammissibile per un comune turistico come il nostro, che è bandiera blu da oltre 20 anni”, ha continuato il sindaco. Borrelli chiede anche di valutare se sussistano gli estremi “dell’interruzione di pubblico servizio”.

Non sono i primi disservizi a Vibonati

Questo non è il primo episodio di disservizi che avviene a Vibonati. Il sindaco, infatti, ha sottolineato che i disagi si verificano spesso, a cadenza ciclica ogni estate. Potrebbe trattarsi di un sovraccarico della linea, dovuto alla maggior presenza di turisti. La speranza è che gli operatori possano potenziare la linea nel più breve tempo possibile, eliminando i disagi per i cittadini e per i turisti.