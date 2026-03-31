Pro Loco Palinuro, riconfermato presidente Silvano Cerulli: nel segno della continuità e dello sviluppo del territorio

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi sociali della Pro Loco di Palinuro. Nel segno della continuità è stato rieletto il direttivo uscente che ha deciso, all’unanimità, di confermare per un altro quadrienno Silvano Cerulli presidente.

Le parole di Silvano Cerulli

“Sono sinceramente grato della fiducia che l’Assemblea e il Direttivo hanno voluto rinnovarmi. Riconfermarsi alla guida della Pro Loco di Palinuro non è solo un traguardo personale, ma un impegno sentito verso la nostra comunità, il nostro splendido territorio, verso le migliaia di ospiti che da ogni angolo del mondo ci onorano della loro presenza. Negli anni del nostro precedente mandato abbiamo gettato basi solide. Ora è il momento di ulteriori sforzi guardando avanti con una visione ancora più ambiziosa. Il mio obiettivo resta immutato: valorizzare l’identità di Palinuro, promuovere un accoglienza di qualità puntando ai periodi di criticità e rafforzare il legame tra cittadini, attori economici e istituzioni.

Un lavoro in sinergia con l’amministrazione comunale

Proprio alle istituzioni ed in particolare alle amministrazioni comunali di Centola, che si sono avvicendate durante il nostro mandato, va il più sincero ringraziamento per l’incondizionata fiducia che ci hanno dimostrato. Consentitemi un particolare ringraziamento all’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Avv. Rosario Pirrone, con la quale abbiamo avuto il privilegio di collaborare intensamente per tre anni, per aver sempre sostenuto le attività della Pro Loco affidandole sovente autorevoli ruoli organizzativi.

Ringrazio di cuore chi ha lavorato al mio fianco finora e do il benvenuto ai nuovi membri. Un sentito riconoscimento va a tutte le forze dell’ordine del comune per aver sempre garantito la presenza ai nostri eventi facendo dormire a tutti noi sonni tranquilli, unitamente ai gruppi di protezione civile, alla misericordia e chiunque a vario titolo non ci ha mai negato collaborazione.

Non posso infine non avere un pensiero per il caro amico e presidente dell’Unpli Salerno Pietro D’Aniello, nel quale trovo un ristoro sicuro per ogni dubbio. Ci aspetta un lavoro intenso, ma con la passione che ci unisce, renderemo Palinuro e tutti gli attrattori del comune di Centola ancora più splendente”, conclude.