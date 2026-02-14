Primo open day per la carta d’identità elettronica a Capaccio Paestum

Il Comune di Capaccio Paestum ha annunciato l’organizzazione del primo open day interamente dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’iniziativa si svolgerà nella giornata di domenica 15 febbraio 2026, offrendo ai cittadini la possibilità di espletare le pratiche per il rinnovo o il rilascio del documento in una giornata festiva, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Sedi coinvolte e distribuzione sul territorio

Per garantire una copertura capillare e facilitare l’accesso ai residenti, l’amministrazione ha disposto l’apertura straordinaria di tre differenti uffici comunali. Gli sportelli attivi durante l’evento saranno situati a Capaccio Capoluogo in Via Vittorio Emanuele 1, a Capaccio Scalo presso Piazza Santini e nella zona di Licinella in Via Giacomo Leopardi. La scelta di queste tre sedi mira a decongestionare i flussi e rendere il servizio più efficiente per l’intera comunità.

Modalità di prenotazione e requisiti obbligatori

L’accesso al servizio durante l’open day non sarà libero, ma subordinato a una rigorosa organizzazione logistica. “Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day, è sempre obbligatorio l’appuntamento”, come specificato nelle linee guida dell’ente. Gli interessati dovranno dunque procedere alla prenotazione online attraverso il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno, fino a esaurimento delle disponibilità previste per la giornata.

Documentazione necessaria per la richiesta

I cittadini che avranno ottenuto l’appuntamento dovranno presentarsi presso la sede prescelta muniti della documentazione completa per completare l’iter burocratico. Per espletare correttamente la richiesta, è necessario avere con sé la ricevuta di prenotazione, una fototessera recente conforme ai parametri ministeriali e il vecchio documento di identità in scadenza, deteriorato o smarrito.