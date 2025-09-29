Pollica conquista New York: Dieta Mediterranea e sostenibilità trionfano ai Global Trust Builder Award

Il Future Food Institute ha vinto il prestigioso Global Trust Builder Award ai 2025 BEAM Awards , un evento che celebra le iniziative che contribuiscono a costruire fiducia, promuovere la giustizia climatica e favorire il cambiamento globale. Il riconoscimento è stato assegnato durante la Climate Week NYC 2025 a New York.

Questa vittoria, nella categoria Global Impact tra le “comunità del cambiamento” (ecosystem-shifting movements from around the world) premia il Future Food Institute e il suo Paideia Campus di Pollica, per l’impegno nel “Coltivare fiducia attraverso la valorizzazione dei patrimoni viventi, la cultura, la decrescita ed il coinvolgimento della comunità e del territorio” (For building trust with culture, degrowth and location based initiatives).

Le dichiarazioni

Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute , ha commentato: “Pollica è capitale della Dieta Mediterranea. Un piccolo territorio che, attraverso il nostro campus, che ogni anno educa mille giovani, i Climate Shapers, e promuove modelli di sviluppo sostenibile, con un forte impegno verso la Gastrodiplomazia, l’ecologia integrale e la salvaguardia degli oceani. Questo premio ci spinge a fare ancora di più, per il futuro della nostra comunità e del pianeta”.

Il Paideia Campus di Pollica, tra ecologia e sviluppo umano integrale, accoglie ogni anno giovani da tutto il mondo, oltre 1000 da gennaio ad oggi. Forma i “ Climate Shapers “, giovani, educatori, scienziati, medici, attivisti, agricoltori, amministratori, designer, comunicatori, innovatori, chef e agricoltori determinati ad essere parte attiva del cambiamento. Una comunità “maestra” ed un territorio, il Cilento, patria della Dieta Mediterranea, che si fa “scuola”. Attraverso esperienze che spaziano dalla valorizzazione dei patrimoni viventi alla tutela dell’ambiente, questi giovani sviluppano competenze in cura della terra e della comunità, salute sostenibile, blue economy, ecologia integrale e gastrodiplomazia, per affrontare la crisi climatica con resilienza, innovazione e visione sistemica. I “Climate Shapers” a Pollica allenano il pensiero critico, osservano l’approccio ecologico integrale in azione e sperimentano soluzioni pratiche sul campo. Imparano a integrare il prosperity thinking e il system thinking, vivendo esperienze immersive che li preparano a diventare protagonisti del cambiamento sostenibile e innovativo.

Il riconoscimento

Il riconoscimento arriva in un anno in cui il Future Food Institute viene sempre più riconosciuto come un ecosistema globale capace di generare trasformazione concreta. I nostri Living Lab – dall’Italia al Giappone fino al Nord Africa – pongono lo sviluppo umano integrale e i modelli rigenerativi al centro di ogni missione, intrecciando agricoltura, salute, transizione ecologica, patrimoni culturali e gastrodiplomazia. Sono fucine di innovazione dove territori, comunità e relazioni diventano il vero motore di una nuova economia sostenibile.