Polisportiva Santa Maria, addio alla famiglia Tavassi: si cerca un nuovo futuro societario

La fine di un ciclo storico per il calcio a Castellabate. La famiglia Tavassi ha ufficializzato il proprio disimpegno dalla Polisportiva Santa Maria, una decisione che sarà operativa a partire dal prossimo 1 luglio 2026. La comunicazione è già stata trasmessa formalmente al sindaco Marco Rizzo, sancendo la conclusione di un’epoca caratterizzata da successi e da un modello organizzativo preso a riferimento nel panorama dilettantistico campano.

Vent’anni di passione e traguardi

In oltre due decenni di gestione, Francesco e Alfonso Tavassi hanno trasformato il club giallorosso in una realtà d’eccellenza. Attraverso un comunicato ufficiale, i patron uscenti hanno rivendicato con orgoglio il lavoro svolto: “La nostra famiglia ha profuso ogni sforzo per raggiungere i livelli più alti possibili, con una serietà organizzativa apprezzata da tutte le componenti dello sport in Campania”. Un percorso fatto di stagioni indimenticabili e di una crescita costante che ha portato la squadra fino alla ribalta della Serie D.

I ringraziamenti della proprietà uscente

Il messaggio di addio della famiglia Tavassi è colmo di gratitudine verso chi ha condiviso questo lungo viaggio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai tifosi, alle istituzioni e ai numerosi collaboratori, molti dei quali volontari, che hanno garantito il funzionamento del settore giovanile e della prima squadra. Non è mancato un pensiero per tecnici e calciatori che si sono susseguiti negli anni, lodati per la professionalità dimostrata sul campo e fuori.

Il futuro della società e la ricerca di nuovi investitori

Nonostante la recente retrocessione in Promozione, la proprietà ha chiarito che la scelta di lasciare non è legata ai risultati sportivi dell’ultima stagione, ma rappresenta una decisione ponderata e definitiva. Ora per la Polisportiva Santa Maria si apre una fase di transizione delicata. I vertici societari sono già al lavoro per avviare colloqui con imprenditori locali e investitori esterni interessati all’acquisizione delle quote di maggioranza, con l’obiettivo di garantire continuità a una realtà storica del territorio.