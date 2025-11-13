Pisciotta, anziano colto da malore salvato grazie al pronto intervento dei soccorsi del 118 di Ascea

Prontezza e professionalità salvano un 86enne: uomo colto da malore a Pisciotta recuperato dai soccorsi del 118

A cura di Chiara Esposito
Ambulanza

Un intervento tempestivo e coordinato del servizio di emergenza sanitaria 118 di Ascea ha permesso di salvare la vita a un uomo di 86 anni, colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della propria automobile nel centro abitato di Pisciotta.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente grazie alla prontezza dei passanti, che hanno assistito alla scena e allertato i soccorsi. In pochi minuti è giunta sul posto l’ambulanza della Misericordia di Ascea, con a bordo l’infermiere Aniello Marra e l’autista Antonio Agresta. Fin dai primi istanti, la situazione è apparsa critica: l’anziano mostrava segni di sofferenza che richiedevano un intervento urgente.

L’infermiere ha effettuato le prime valutazioni cliniche e disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Tuttavia, durante il tragitto, il paziente ha subito un arresto cardiaco. In quei momenti decisivi, la professionalità e la preparazione dell’equipaggio hanno avuto un ruolo determinante.

Manovra salva vita

Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che hanno consentito di ripristinare il battito cardiaco e di stabilizzare le condizioni dell’uomo. Contemporaneamente, è stata allertata l’automedica della Misericordia di Ascea dalla postazione di Vallo della Lucania, che ha raggiunto il luogo dell’intervento per garantire ulteriore supporto medico.

Grazie al lavoro di squadra e al coordinamento tra le unità, il paziente è stato trasferito in ospedale, dove si trova tuttora sotto osservazione ma fuori pericolo di vita. Come sottolineano gli stessi soccorritori, “ogni secondo è importante, ma ogni decisione lo è ancora di più”.

