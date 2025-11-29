Persano: cambio al comando del Reggimento “Garibaldi”, a De Palo subentra De Gennaro

Si è svolta ieri, venerdì 28 novembre, presso la caserma “M. Ronga” di Serre-Persano, la cerimonia solenne di avvicendamento al comando del Reggimento Logistico “Garibaldi” tra il comandante cedente, Colonnello Enrico De Palo e il comandante subentrante, Colonnello Alessio de Gennaro.

Il passaggio di consegne

Il passaggio del testimone alla guida dell’unità si è tenuto nel prestigioso scenario del Cortile d’Onore del Palazzo della Real Caccia, presieduto dal Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Daniele Cesaro e alla presenza della Bandiera di Guerra del Reggimento, simbolo dell’onore e del valore del reparto.

Gli interventi

All’evento hanno partecipato numerose autorità civili e militari, come la Provincia di Salerno con la comdigliera Filomena Rosamilia, il Sindaco del comune di Serre, Antonio Opromolla, il sindaco di Castelcivita, Antonio Forziati, il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, le associazioni combattentistiche e d’arma, nonché i Comandanti dei reparti della brigata.

I ringraziamenti del Colonnello De Palo

Il Colonnello de Palo ha espresso profonda gratitudine alle donne e agli uomini del Reggimento per l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati durante i suoi due anni di comando, sottolineando il ruolo determinante svolto dall’unità logistica in innumerevoli attività operative e addestrative, sia sul territorio nazionale che all’estero.

In particolare, il reggimento alla guida del Col. De Palo ha fornito un qualificato contributo all’“Operazione Strade Sicure e Terra dei Fuochi”, operando in concorso alle Forze dell’Ordine nelle regioni Campania e Calabria, confermando l’elevato livello di prontezza, flessibilità e poliedricità della componente logistica.

L’importanza del Reggimento in ambito NATO

Contestualmente, in ambito NATO, il Reggimento ha assunto un ruolo di rilievo nella costituzione del Gruppo Supporto Aderenza in Kosovo, garantendo capacità logistiche essenziali al dispositivo multinazionale e ha fornito assetti tecnici altamente specializzati a sostegno delle missioni sul fianco est dell’Alleanza, in Lettonia e Bulgaria.

Di pari importanza l’impegno addestrativo, che ha visto il Reggimento partecipare a complessi cicli esercitativi condotti con le altre unità della Brigata “Garibaldi” presso il poligono permanente di Capo Teulada, in Sardegna, contribuendo a consolidare l’integrazione operativa e a rafforzare la capacità di intervento in contesti interforze e internazionali.

Il Colonnello de Palo ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro al suo successore, il Colonnello Alessio de Gennaro. De Palo, al termine del suo mandato, è stato destinato a ricoprire un prestigioso incarico presso il IV Reparto Logistico dello Stato Maggiore dell’Esercito.