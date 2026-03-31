Perito: grande successo per la prima edizione del concorso “Talenti in Musica”. A InfoCilento parla il M° Federico Cirillo

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione a Perito, la prima edizione del Concorso Talenti in Musica, un evento che ha regalato due giornate intense e indimenticabili all’insegna della musica, della bellezza e della condivisione.

Grande partecipazione

Il pubblico ha risposto in modo straordinario, riempiendo la sala e dimostrando calore e interesse verso tutti i giovani talenti che si sono esibiti. Ogni esibizione è stata caratterizzata da passione, impegno e da un livello artistico davvero notevole, segno di una preparazione seria e di una grande dedizione. Il Concerto di Gala finale ha rappresentato il momento culminante dell’intera manifestazione: un evento di altissimo livello che ha saputo emozionare e coinvolgere tutti i presenti, confermando il valore e la qualità dei partecipanti.

La giuria

Grande merito va anche alla giuria, composta da autorevoli maestri del panorama musicale: Mº D. M. Trotta, Mº Francesco Micieli, Mº Pierpaolo Iemmo, Mº Federico Cirillo, Mº Cira Lariccia, Mº Vincenzo Morrone, Mº Pierpaolo Garzillo, Mº Lucio Grimaldi e Mº Daniele Brando. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: concorrenti, docenti, giurati e pubblico.

Ecco i vincitori della prima edizione

Serafini Luca e Mondelli Vincenzo – Duo Sax-Pianoforte del Liceo “A. Gatto” di Agropoli Ex Aequo – Cavallaro Giovanni (Pianoforte) Ex Aequo – Scognamiglio Laura (Chitarra). L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con ancora più musica, talento ed emozioni da condividere.