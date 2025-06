Perdifumo: Comune punta a riqualificare l’impianto sportivo comunale

Il comune di Perdifumo punta con forza alla riqualificazione dell’impianto sportivo comunale per ridare nuova luce ad una struttura che sarebbe di fondamentale importanza per il territorio. L’obiettivo dell’Amministrazione, guidata dal Sindaco Paolillo, prevede un sostanziale intervento di restyling.

Gli interventi

Si parte dalla riqualificazione energetica dei locali spogliatoi, il rifacimento del manto erboso in erba sintetica con relativi sistemi di drenaggio e irrigazione, oltre che la realizzazione di una piccola pista di atletica, campo di bocce e campo di beach volley. Un complessivo lavoro di manutenzione straordinaria e ristrutturazione urbanistica che il Comune di Perdifumo ha candidato al Bando Sport e Periferie 2025, al fine di ottenere i finanziamenti necessari e rigenerare l’impianto sportivo in questione per un importo pari a circa 745 mila euro

“Vogliamo dare a Perdifumo, ma anche ai comuni limitrofi, la possibilità di poter usufruire di una struttura moderna, funzionale, energicamente efficiente, offrendo a giovani e meno giovani di praticare sport in totale libertà e sicurezza” fanno sapere dalla Casa Comunale.

L’impianto sportivo, oltre che ospitare le gare delle tante realtà calcistiche e non del territorio, diventerebbe anche un luogo multidisciplinare per le scolaresche con attività di calcio, bocce, beach volley, atletica e tennis tavolo.