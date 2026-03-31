Cilento

Paura sulla Cilentana: violento impatto frontale allo svincolo Agropoli Sud

Violento incidente sulla SS18 Cilentana tra una BMW e una Mini Cooper. Intervento dei soccorsi tra Agropoli Sud e Prignano Cilento. Ecco la dinamica e le ultime notizie sulla viabilità

Redazione Infocilento
Incidente Cilentana

Incidente lungo Cilentana. Intorno alle 15:30, nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Sud e Prignano Cilento, una BMW e una Mini Cooper si sono scontrate frontalmente per cause che restano ancora al vaglio degli inquirenti.

L’impatto è stato violento, tanto da causare danni alle parti anteriori di entrambi i veicoli, rimasti bloccati al centro della carreggiata-

Soccorsi immediati e bilancio dei feriti

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Nonostante la gravità dei danni riportati dalle auto le condizioni delle persone coinvolte non risultano gravi, sebbene lo spavento sia stato notevole.

I caschi rossi hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli incidentati per scongiurare ulteriori pericoli derivanti dalla perdita di liquidi o fiamme.

Caos viabilità e disagi alla circolazione

L’incidente ha paralizzato l’arteria principale del Cilento, provocando pesanti ripercussioni sul traffico. Per diverse ore si sono formate lunghe code e rallentamenti, con notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori.

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