Paura a Pastena: auto travolge due minori sul Lungomare Colombo

La notte tra sabato e domenica ha fatto registrare l’ennesimo incidente Pastena. Poco dopo la mezzanotte, in via Lungomare Colombo, un’automobile ha investito due minorenni all’altezza del civico 50.

L’incidente si è verificato in un momento in cui, nonostante l’ora tarda, il flusso veicolare rimane costante, confermando la criticità di un tratto stradale spesso caratterizzato da una percezione del rischio troppo bassa rispetto alla reale pericolosità della carreggiata.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei giovani

Il sistema di emergenza si è attivato istantaneamente. I sanitari del 118 sono giunti sul posto tempestivamente per mettere in sicurezza l’area e prestare le prime cure necessarie ai due ragazzi. Successivamente, un’ambulanza della Croce Bianca ha provveduto al trasporto dei minori in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le condizioni dei giovani non desterebbero particolare preoccupazione.

Rilievi dei Carabinieri e dinamica del sinistro

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento. L’episodio ha riacceso prepotentemente il dibattito sulla sicurezza stradale lungo il lungomare Colombo, una delle arterie principali della città, nota per essere strutturalmente esposta a rischi elevati per i pedoni, specialmente nelle ore serali.

L’incidente di sabato notte non rappresenta purtroppo un caso isolato, ma si inserisce in una scia di eventi che interessano questa specifica direttrice urbana.