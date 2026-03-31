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Pasqua tra radici e innovazione. Ecco come la trascorreranno i cilentani

Scopri le tradizioni gastronomiche della Pasqua nel Cilento: dalla pastiera all'agnello, un viaggio tra sapori antichi, carciofi locali e nuove tendenze culinarie

Alessandro Pippa

Nel Cilento, la Pasqua non rappresenta soltanto una ricorrenza religiosa, ma si configura come un vero e proprio rituale gastronomico capace di unire generazioni diverse. Attraverso un sondaggio tra i cittadini del territorio, emerge un ritratto vivido di una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici, pur aprendosi a discrete e interessanti evoluzioni culinarie. Il cibo, in questo contesto, smette di essere semplice nutrimento per trasformarsi in racconto, memoria e condivisione.

Il trionfo della pastiera e i profumi della tradizione dolce

Il pilastro inamovibile delle festività pasquali cilentane resta, senza alcun dubbio, la pastiera. Preparata seguendo rituali domestici che prevedono l’uso sapiente di grano, ricotta e aromi delicati, questo dolce si conferma il legame più profondo con la storia locale. La sua presenza sulle tavole non è solo una scelta di gusto, ma un atto di fedeltà alle proprie origini. Accanto ai dolci, la simbologia della rinascita trova la sua massima espressione nelle uova, elemento immancabile che incarna il senso della festa e della convivialità familiare.

I sapori autentici della terra: carciofi, salumi e agnello

Il comparto salato della Pasqua cilentana celebra la stagionalità e la ricchezza del settore caseario e norcino. Protagonisti assoluti della tavola sono i carciofi, definiti dai residenti come un vero e proprio “must” della primavera. Che siano ripieni o arrostiti, rappresentano l’essenza di una cucina che punta sulla semplicità e sull’intensità dei sapori primari.

Non meno rilevante è il ruolo della carne, con l’agnello che domina i secondi piatti, cucinato rigorosamente secondo le ricette tramandate di generazione in generazione. A completare il quadro della tradizione intervengono i salumi locali e i formaggi artigianali, eccellenze del territorio che non possono mancare nell’antipasto pasquale.

L’evoluzione del gusto: tra sperimentazione e modernità

Sebbene l’ancoraggio al passato sia solido, la tavola cilentana non è statica. Dalle testimonianze raccolte emerge una tendenza alla sperimentazione, con la proposta di rivisitazioni più leggere dei grandi classici. Si fa strada la volontà di introdurre portate alternative, pensate per intercettare le nuove esigenze alimentari e accontentare tutti i commensali. Questo equilibrio tra conservazione e innovazione dimostra come la Pasqua nel Cilento sia un evento vivo, capace di evolvere senza mai tradire lo spirito autentico della festa e la centralità della famiglia.

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