Pasqua 2026: il Cilento e la Campania protagonisti del turismo primaverile

Nel panorama turistico della prossima Pasqua 2026, la Campania consolida la sua posizione di assoluto rilievo nel mercato nazionale. Con ben tre località stabilmente inserite nella top 30 delle preferenze degli italiani, la regione si conferma una delle destinazioni più amate grazie a un mix vincente di accessibilità economica, patrimonio storico e bellezze paesaggistiche. In questo contesto, spicca il ruolo del Cilento, capace di attrarre flussi importanti grazie alla sua offerta culturale e balneare.

Napoli sul podio: la scelta ideale tra cultura e budget

La città di Napoli si conferma il fulcro del turismo regionale, conquistando un prestigioso terzo gradino del podio nella classifica nazionale, subito dopo Roma e Parigi. A determinare questo successo è soprattutto l’ottimo rapporto qualità-prezzo: con una spesa media di 143 euro a notte, il capoluogo campano si posiziona come una meta decisamente più accessibile rispetto alle grandi capitali europee, attirando una platea eterogenea di visitatori desiderosi di vivere l’atmosfera pasquale tra i vicoli del centro storico e i grandi musei cittadini.

Il Cilento e la provincia: Paestum e Salerno mete d’elezione

Oltre al capoluogo, la Campania brilla grazie alla provincia di Salerno e, in particolare, alla porta d’ingresso del Cilento. Paestum e Salerno occupano rispettivamente la 23ma e la 24ma posizione della classifica nazionale.

Queste località rappresentano il punto di riferimento per chi cerca una vacanza che coniughi il relax del weekend lungo alla scoperta del territorio. In particolare, il Cilento si distingue per essere una delle zone più competitive sotto il profilo dei costi:

• Paestum: si posiziona tra le destinazioni più “low cost” della primavera 2026 con un prezzo medio di soli 112 euro a notte.

• Salerno: segue a breve distanza, confermandosi meta strategica per il turismo pasquale con una media di 128 euro a notte.

Convenienza e identità: il fattore economico campano

L’analisi dei dati evidenzia come la Campania sia una delle regioni chiave per chi desidera partire senza gravare eccessivamente sul budget familiare. Se la media di città come Parigi o Barcellona supera abbondantemente i 350 euro, le località campane mantengono uno standard di prezzi che favorisce il turismo di prossimità e nazionale.

Questa accessibilità, unita alla varietà dell’offerta — che spazia dai templi di Paestum alle luci di Salerno, fino all’energia di Napoli — permette alla regione di presidiare con forza il mercato delle vacanze brevi, confermando il desiderio degli italiani di preferire le mete nostrane rispetto a quelle internazionali per le festività pasquali.