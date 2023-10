“Parola all’Esperto”: i consigli della dottoressa Valentina Cortese, psicoeducatrice

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì dopo il Tg. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Potete scrivere le vostre richieste al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Valentina Cortese, psicoeducatrice.

La dottoressa Cortese ha spiegato brevemente e in parole semplici che cos’è l’autismo e ha descritto quali sono i segnali che potrebbero indicare lo sviluppo dell’autismo nei bambini. Ha raccontato in che modo la psicoeducatrice può supportare i bambini autistici nel loro apprendimento e nello sviluppo delle abilità sociali. Infine, ha dato dei consigli utili e pratici alle famiglie che cercano di creare un ambiente favorevole per il benessere e lo sviluppo di un bambino con disturbo dello spettro autistico.