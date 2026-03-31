Palinuro, nessun ordigno alla foce del Lambro: esito negativo dopo l’intervento della Marina Militare

Nulla di fatto per il presunto ordigno rinvenuto nelle scorse settimane alla foce del fiume Lambro, nella frazione costiera di Palinuro. Il sopralluogo effettuato nella tarda mattinata di ieri dal nucleo SDAI della Marina Militare ha prodotto esito negativo: alla foce del fiume Lambro non vi è la presenza di alcuno ordigno.

Il sopralluogo dei Palombari

Nonostante i Palombari abbiamo setacciato e ispezionato l’intera area per diverse ore, anche utilizzando l’apposita strumentazione necessaria per i rilevamenti di ordigni bellici, nell’area non è risultata la presenza di alcuna bomba. Una delle motivazioni che ha portato al mancato rinvenimento dell’ordigno è stato il cambiamento del corso del fiume, un fenomeno che avviene spesso per i corsi d’acqua, e che in tal caso ha determinato la scomparsa della bomba.

Questa una delle teorie più accreditate alla quale fa seguito l’insabbiamento dell’ordigno. Si è conclusa dunque con un nulla di fatto l’operazione del nucleo SDAI della Marina Militare Italiana che ha assicurato un intervento, in tempi più rapidi, in una eventuale successiva riemersione del presunto ordigno.