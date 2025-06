Padula celebra la Giornata Nazionale dello Sport: in campo bambini contro genitori

Il 15 giugno a Padula, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, la comunità si ritroverà per vivere insieme una mattinata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione. L’edizione 2025 dell’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretta dal CONI, sarà eccezionalmente posticipata per legarsi simbolicamente al Giubileo degli Sportivi. In tutta Italia si celebrerà una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport. Anche Padula farà la sua parte, con un evento organizzato dall’Asd Padula “Tonino Paolini”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il CONI.

Il programma

L’appuntamento è fissato per le 9:30 allo stadio comunale. Qui, i veri protagonisti saranno i bambini e le loro famiglie: una partita speciale vedrà scendere in campo piccoli atleti insieme a genitori, amministratori comunali e tesserati della società sportiva padulese.

A coordinare l’iniziativa sarà l’Asd Padula, che ha voluto aprire le porte dello stadio all’intera cittadinanza. Dopo il match, ci si sposterà nell’area picnic adiacente al campo di calcio per condividere un rinfresco e scambiarsi saluti.