Ottati: presentato il sistema bibliotecario degli Alburni

I comuni degli Alburni fanno rete per promuovere la cultura anche attraverso l’importante patrimonio librario che vantano e la valorizzazione delle biblioteche: è stato presentato ad Ottati il Sistema Bibliotecario degli Alburni presso la Biblioteca Comunale, presenti i sindaci e gli amministratori dei comuni di Ottati, Serre, Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, Sicignano degli Alburni, Aquara, Postiglione, Bellosguardo, Castelcivita, Roscigno e i rappresentanti dell’Associazione Centro Studi Clemente Longo.

Il progetto

Alla guida del progetto, il professore Ernesto Russo, docente di Metodologia e Ricerca presso l’Istituto Religioso di Napoli, Facoltà di Teologia. Il “Sistema Bibliotecario degli Alburni” permetterà agli utenti delle biblioteche alburnine di accedere facilmente ai cataloghi e quindi alla consultazione e al prestito di tutti i libri custoditi nelle Biblioteche dei dieci comuni appartenenti a tale rete virtuosa. Un progetto portato avanti da tempo attraverso produttive sinergie tra i comuni e che ora è diventato realtà.