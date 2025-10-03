Ospedale di Polla, Alfredo Carrato nuovo responsabile della Gastroenterologia

Dopo la selezione interna ufficializzato il nuovo responsabile

A cura di Federica Pistone
Ospedale Curto

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha ufficializzato il conferimento dell’incarico di Responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero “Luigi Curto” di Polla al dottor Alfredo Carrato. Lo si apprende dall’albo pretorio on line dell’Asl Salerno.

La selezione

La decisione è frutto di una selezione interna, resa necessaria dall’istituzione della nuova struttura dipartimentale all’interno del Dipartimento di Medicina Generale, Medicina Specialistica ed Oncologica.

Il ruolo di Responsabile della UOSD di Gastroenterologia rappresenta un tassello fondamentale nel processo di riorganizzazione dell’offerta sanitaria del P.O. di Polla, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e rafforzare le competenze specialistiche.

