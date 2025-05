Oroscopo Paolo Fox 23 maggio: amici dell’Ariete, giornata interessante per le relazioni. Bilancia, in amore segnali positivi

Una nuova giornata si apre con le stelle che indicano emozioni, decisioni e qualche colpo di scena per tutti i segni zodiacali. Ecco l’oroscopo di oggi, 23 maggio, secondo Paolo Fox, per affrontare al meglio questa giornata.

Ariete

Giornata interessante per le relazioni, soprattutto sul fronte lavorativo. In amore serve più pazienza. Evita reazioni impulsive.

Toro

Il cielo invita alla riflessione. Se ci sono dubbi in amore o tensioni familiari, meglio rimandare le discussioni. Opportunità in arrivo sul lavoro.

Gemelli

La Luna favorevole porta energia e chiarezza mentale. Giornata ideale per affrontare questioni rimaste in sospeso. Novità in vista.

Cancro

Potresti sentirti un po’ sotto pressione, ma la giornata si sblocca nel pomeriggio. In amore c’è bisogno di rassicurazioni.

Leone

Giornata positiva per i sentimenti. Sul lavoro si apre una fase di verifica: attenzione a chi cerca di metterti in difficoltà.

Vergine

Le stelle consigliano prudenza nelle spese. Sul fronte affettivo torna la voglia di stabilità. Sii chiaro nei dialoghi.

Bilancia

Il Sole favorevole ti rende più deciso. In amore ci sono segnali interessanti. Ottimo momento per avviare nuovi progetti.

Scorpione

Potresti vivere qualche tensione in famiglia. Non tutto va come speri, ma nel lavoro si aprono spiragli importanti.

Sagittario

Buona energia e voglia di rinnovamento. In amore potresti fare un incontro stimolante. Bene anche il lavoro, ma non strafare.

Capricorno

Giornata di riflessione. Alcuni legami potrebbero essere messi alla prova. Cerca di evitare conflitti inutili.

Acquario

Hai bisogno di nuovi stimoli. Oggi è il giorno giusto per cambiare qualcosa nella tua routine. In amore, serve più ascolto.

Pesci

Emozioni in primo piano, ma attenzione a non confondere desideri e realtà. Sul lavoro arriva una risposta attesa da tempo.