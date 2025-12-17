Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre: amici del Toro, le stelle invitano alla calma. Vergine, sul lavoro questioni irrisolte disturbano il vostro sonno

Le stelle accompagnano questa giornata con riflessioni importanti in vista delle festività. È il momento di fare bilanci, chiarire rapporti e prepararsi a chiudere l’anno con maggiore consapevolezza. Vediamo cosa riserva l’oroscopo segno per segno.

Ariete

Giornata dinamica ma un po’ nervosa. In amore serve più ascolto, soprattutto se ci sono state incomprensioni recenti. Sul lavoro non tutto scorre come vorresti: evita scontri diretti e rimanda le decisioni più delicate.

Toro

Le stelle invitano alla calma. In amore c’è bisogno di stabilità e rassicurazioni, mentre nel lavoro puoi finalmente vedere piccoli risultati dopo settimane impegnative. Attenzione alle spese: meglio tenere sotto controllo il budget.

Gemelli

Energia in ripresa, ma la mente corre veloce. In amore potresti sentirti diviso tra desiderio di libertà e bisogno di certezze. Sul lavoro arrivano contatti interessanti: valuta bene prima di dire sì.

Cancro

Sensibilità accentuata. In amore è il momento giusto per chiarire ciò che provi, senza timori. Sul lavoro cerca di non caricarti di responsabilità che non ti competono: delegare oggi è fondamentale.

Leone

Giornata positiva per i rapporti personali. In amore torna la passione, soprattutto per chi vive una relazione stabile. Sul lavoro puoi ottenere consensi, ma solo se eviti atteggiamenti troppo autoritari.

Vergine

Precisione e concretezza ti aiutano a gestire una giornata intensa. In amore potresti essere troppo critico: lascia spazio alle emozioni. Sul lavoro chiudi questioni rimaste in sospeso prima delle feste.

Bilancia

Serve equilibrio, soprattutto nei rapporti. In amore è importante non rimandare un confronto necessario. Sul lavoro potresti sentirti stanco: rallenta i ritmi e prenditi una pausa rigenerante.

Scorpione

Determinazione in primo piano. In amore sei magnetico, ma attenzione a non voler controllare tutto. Nel lavoro arrivano conferme o risposte attese: giornata favorevole per chi cerca chiarezza.

Sagittario

Voglia di cambiamento e di leggerezza. In amore c’è bisogno di più complicità, mentre nel lavoro puoi fare progetti per il futuro, anche se non è ancora il momento di agire concretamente.

Capricorno

Responsabilità e impegno dominano la giornata. In amore sei più riflessivo del solito, ma questo aiuta a rafforzare i legami. Sul lavoro tieni duro: i sacrifici fatti ora porteranno benefici a breve.

Acquario

Creatività e intuizioni interessanti. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore libertà, mentre nel lavoro emergono idee innovative. Cerca però di restare con i piedi per terra.

Pesci

Emozioni profonde e desiderio di serenità. In amore è una buona giornata per recuperare un rapporto o lasciarsi andare ai sentimenti. Sul lavoro segui l’istinto, ma senza trascurare gli aspetti pratici.

