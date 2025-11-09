Oroscopo Paolo Fox 10 novembre: Ariete, attenzione all’amore. Lavoro in arrivo per gli amici del Capricorno

Ecco l’oroscopo per lunedì 10 novembre, firmato Paolo Fox. Prendete queste previsioni con spirito leggero: sono spunti per riflettere, non verità assolute.

Ariete: La vostra intraprendenza è al massimo e vi aiuta a vedere il futuro con chiarezza e ottimismo. Però, attenzione all’amore: potreste aver trascurato troppo il partner dedicandovi al lavoro. Le questioni finanziarie lasciate in sospeso rischiano di diventare problematiche, perciò meglio agire subito.

Toro: Sei amato il concreto e oggi lo dimostri più che mai: dopo una settimana faticosa, usi questa giornata per recuperare energie. Da lunedì potrete mostrare più intraprendenza in amore, ma oggi è meglio adottare un ritmo più tranquillo: rilassatevi e lasciate che le idee si riorganizzino.

Gemelli: Venere crea qualche tensione, sia in amore che sul lavoro: fate attenzione ai colleghi poco chiari e non inseguite amori troppo idealizzati. C’è nervosismo nell’aria, anche in famiglia. Meglio tacere piuttosto che alimentare conflitti: oggi la prudenza paga.

Cancro: Con la Luna favorevole, seguite il vostro istinto e dite ciò che provate: non rimandate discussioni in amore, potrebbero esplodere nelle prossime ore. Oggi è il momento giusto per fare chiarezza e prepararsi a una settimana più intensa.

Leone: Qualcuno vi vede come troppo sicuri o arroganti, e oggi potreste essere messi alla prova. La strategia giusta? Diplomazia. Le prossime 48 ore richiedono pazienza e buon senso. Un po’ di riposo non guasta per risolvere la tensione interiore.

Vergine: La Luna opposta e Mercurio in posizione complicata potrebbero farvi concentrarvi troppo sui problemi e poco sui vostri successi. Tuttavia Mercurio vi offrirà stimoli interessanti: valutate nuove amicizie o collaborazioni, ma senza fretta.

Bilancia: È tempo di bilanci: ascoltate le vostre emozioni e portate chiarezza nei rapporti affettivi. Sul lavoro vi conviene riorganizzarvi e mettere ordine nelle idee, così da affrontare la nuova settimana con maggiore calma e consapevolezza.

Scorpione: Fine settimana positivo, soprattutto in amore: se siete in coppia, è il momento di dedicarvi al partner senza distrazioni. Sul lavoro, però, attenti a decisioni impulsive: meglio rimandare le scelte importanti e curare comunicazione e calma.

Sagittario: Un buon momento per gli amici e le passioni: oggi dedicatevi a ciò che vi piace e lasciate per un attimo da parte gli impegni. Sul fronte lavoro potete concedervi una pausa: ricaricatevi e preparatevi per la settimana che arriva.

Capricorno: Potrebbero emergere tensioni in famiglia o legate al lavoro: affrontatele con calma e senza lasciarvi travolgere. In amore invece la situazione è stabile e consente momenti piacevoli. Approfittate della giornata per rilassarvi e trovare equilibrio.

Acquario: Stiamo entrando in una fase stimolante: idee nuove e progetti possono muoversi. Oggi è perfetto per incontrare persone interessanti o frequentare ambienti creativi. Non abbiate paura di muovervi fuori dalla vostra zona di comfort.

Pesci: Questo fine settimana è perfetto per il riposo e la riflessione. Dedicatevi a voi stessi, magari con un’attività artistica o un momento di contemplazione. In coppia ritrovate complicità; se siete single, il relax porta benefici anche all’anima.