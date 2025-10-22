Orgoglio e Dedizione: Annamaria Stabile si laurea con 110 e Lode all’Università degli Studi di Milano

A cura di Comunicato Stampa

Un traguardo prestigioso per Annamaria Stabile, che ha conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, con la votazione massima di 110 e Lode.

Durante il suo percorso accademico, Annamaria si è distinta per l’impegno, la passione e la determinazione che l’hanno accompagnata in ogni tappa del cammino universitario, dimostrando un’eccellente preparazione scientifica e una profonda vocazione umana verso la professione medica.

La proclamazione si è svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dove le è stata consegnata la Carta della Professionalità Medica, simbolo dei valori etici, morali e deontologici che contraddistinguono il vero medico: dedizione al paziente, responsabilità, rispetto e costante ricerca dell’eccellenza.

Il brillante risultato raggiunto da Annamaria rappresenta un motivo di grande orgoglio per la città di Capaccio Paestum, che vede in lei un esempio di talento, sacrificio e amore per lo studio.

Familiari, amici e concittadini si uniscono con emozione e fierezza per porgere le più sentite congratulazioni alla dottoressa Annamaria Stabile, esempio di costanza e passione, destinata a distinguersi nel mondo della medicina.

Complimenti dottoressa, Capaccio Paestum è fiera di te!

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cineteatro La Provvidenza

Dieci anni di “Laudato Si’”: a Vallo della Lucania un convegno per rinnovare l’impegno verso l’ecologia integrale

L’evento si propone come un momento di confronto aperto a studenti, associazioni…

DIA

Estorsione e usura ai danni di due giovani imprenditori: maxi blitz all’alba

Scoperta l'esistenza di una articolata rete criminale composta da soggetti intranei o…

Concerto

Salerno si prepara al Capodanno in Piazza: Comune cerca proposte artistiche

Il Comune di Salerno ha pubblicato un avviso per raccogliere proposte artistiche…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79