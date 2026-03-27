Ordigno a Paestum: proseguono le indagini. Carabinieri sulle tracce degli attentatori

Proseguono le indagini sull’ordigno piazzato nei luoghi della movida a Capaccio Paestum. Il boato è avvenuto poco prima delle 5:00. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un’auto, una Fiat Punto bianca, che raggiunge la zona; un uomo scende, piazza la bomba presso la vineria e poi si allontana a bordo della stessa vettura, dove lo attendeva un complice. Presso il ristorante, invece, sarebbe stato utilizzato del liquido infiammabile.

Danni alle attività e indagini in corso

Sono ingenti i danni presso Il Calice e Le Tavernelle, a pochi passi dai templi. In un caso un ordigno artigianale ha distrutto l’ingresso e l’area esterna; nel secondo, il fuoco ha danneggiato la veranda. Qualche problema si è registrato anche in due locali limitrofi. Gli sforzi degli inquirenti si concentrano sulla matrice intimidatoria dell’atto. La videosorveglianza ha fornito indizi chiari, anche sul veicolo utilizzato dagli attentatori.

Le reazioni dei proprietari e delle istituzioni

I proprietari non riescono a capacitarsi dell’accaduto, sottolineando di non aver mai avuto problemi di alcun tipo e dichiarando di ignorare chi possa essere l’autore del gesto. Qualcuno ipotizza che in zona possa agire un gruppo criminale che, approfittando di un vuoto di potere, stia inviando segnali agli imprenditori, ma si tratta di ipotesi ancora da confermare.

Intanto, anche il sindaco Gaetano Paolino ha espresso solidarietà alla famiglia Tabano, titolare delle due attività, garantendo la massima attenzione: “Stiamo valutando di interpellare il Prefetto e il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri per poter, attraverso un lavoro interforze, fronteggiare meglio le criticità inerenti la sicurezza del territorio”. Il primo cittadino ha inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli della polizia locale, anche in orario notturno.