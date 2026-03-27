Cilento

Ordigno a Paestum: proseguono le indagini. Carabinieri sulle tracce degli attentatori

Esplosione e fiamme a Capaccio Paestum contro "Il Calice" e "Le Tavernelle". Le telecamere incastrano una Panda Bianca. Indagini in corso

Redazione Infocilento

Proseguono le indagini sull’ordigno piazzato nei luoghi della movida a Capaccio Paestum. Il boato è avvenuto poco prima delle 5:00. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un’auto, una Fiat Punto bianca, che raggiunge la zona; un uomo scende, piazza la bomba presso la vineria e poi si allontana a bordo della stessa vettura, dove lo attendeva un complice. Presso il ristorante, invece, sarebbe stato utilizzato del liquido infiammabile.

Danni alle attività e indagini in corso

Sono ingenti i danni presso Il Calice e Le Tavernelle, a pochi passi dai templi. In un caso un ordigno artigianale ha distrutto l’ingresso e l’area esterna; nel secondo, il fuoco ha danneggiato la veranda. Qualche problema si è registrato anche in due locali limitrofi. Gli sforzi degli inquirenti si concentrano sulla matrice intimidatoria dell’atto. La videosorveglianza ha fornito indizi chiari, anche sul veicolo utilizzato dagli attentatori.

Le reazioni dei proprietari e delle istituzioni

I proprietari non riescono a capacitarsi dell’accaduto, sottolineando di non aver mai avuto problemi di alcun tipo e dichiarando di ignorare chi possa essere l’autore del gesto. Qualcuno ipotizza che in zona possa agire un gruppo criminale che, approfittando di un vuoto di potere, stia inviando segnali agli imprenditori, ma si tratta di ipotesi ancora da confermare.

Intanto, anche il sindaco Gaetano Paolino ha espresso solidarietà alla famiglia Tabano, titolare delle due attività, garantendo la massima attenzione: “Stiamo valutando di interpellare il Prefetto e il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri per poter, attraverso un lavoro interforze, fronteggiare meglio le criticità inerenti la sicurezza del territorio”. Il primo cittadino ha inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli della polizia locale, anche in orario notturno.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.