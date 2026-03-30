Ondata di furti a Licinella: colpo in pieno giorno durante la Domenica delle Palme

L’allarme sicurezza torna a farsi sentire con forza nella zona di Licinella, dove la serenità dei residenti è scossa da una nuova serie di incursioni domestiche. L’ultimo episodio, consumatosi ieri, domenica 29 marzo, ha colpito profondamente la comunità locale, non solo per la dinamica del furto ma per la sfrontatezza con cui i malviventi hanno agito in un giorno di festa particolarmente sentito come la Domenica delle Palme.

Dinamica del furto: tre alloggi nel mirino

Secondo le ricostruzioni, l’azione criminale si è svolta in un arco temporale estremamente ristretto, tra le ore 12:00 e le 14:00. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, usciti per il consueto pranzo domenicale, per introdursi in un complesso abitativo che ospita tre nuclei della stessa famiglia.

I ladri sono riusciti ad accedere sia all’appartamento situato al piano superiore sia ai due alloggi sottostanti. Nonostante la zona non fosse isolata, i soggetti hanno agito indisturbati, riuscendo a varcare le soglie delle abitazioni senza attirare l’attenzione dei vicini o dei passanti.

Il bottino e il paradosso della refurtiva

Un elemento singolare emerge dalle prime verifiche effettuate dai proprietari al loro rientro. Nonostante il disordine tipico di queste incursioni, non risulterebbero sottratti oggetti di valore materiale immediato. Dispositivi elettronici come tablet e personal computer sono stati ritrovati al loro posto e, stando a quanto riferito, negli alloggi non erano custoditi gioielli o ingenti somme di denaro.

Tuttavia, il danno maggiore non è patrimoniale, bensì psicologico. La violazione dell’intimità domestica in pieno giorno ha alimentato un clima di forte tensione.

Cresce l’insicurezza tra i residenti

L’episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per un fenomeno che appare in netta escalation nelle ultime settimane. La modalità operativa, caratterizzata da colpi rapidi e in orari diurni, suggerisce una pianificazione basata sull’osservazione delle abitudini dei residenti.

Appello per maggiori controlli

A fronte di questa ondata di microcriminalità, la comunità di Licinella invoca con urgenza un potenziamento delle misure di sicurezza e una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La richiesta è chiara: interventi mirati e controlli più serrati per contrastare una deriva che rischia di compromettere definitivamente la percezione di sicurezza in una delle aree più frequentate della zona.