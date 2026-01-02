Omignano celebra le Radici con “Voci del Sud” – Il concerto di Peppe Cirillo dedicato agli Italo-discendenti

Le festività natalizie volgono al termine, ma il borgo di Omignano si prepara a vivere un momento di profonda suggestione culturale e identitaria. Il prossimo 5 gennaio, presso la Biblioteca Comunale, farà tappa lo spettacolo “Voci del Sud: canti e tradizioni del sud del mondo”, un progetto artistico firmato dal cantautore Peppe Cirillo e dall’Associazione Culturale Antiquasaxa.

L’evento si inserisce nella prestigiosa cornice del progetto PNRR “Il turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid 19” (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Peppe Cirillo: un ponte culturale tra il Cilento e il Mondo

La scelta di affidare il racconto delle “radici” a Peppe Cirillo non è casuale. Il Maestro, nell’arco della sua più che quarantennale carriera, ha saputo trasformare la musica cilentana in un linguaggio universale, portandola su palchi prestigiosi in tutto ill mondo. Dalle innumerevoli tournée negli Stati Uniti e in Canada alle frequenti tappe nelle principali capitali europee, Cirillo è da tempo un punto di riferimento per le comunità italiane all’estero.

Particolarmente significativa è stata la sua recente partecipazione alla parata del Columbus Day di New York nell’ottobre 2024, dove ha rappresentato l’eccellenza della cultura e della musica del Sud Italia, consolidando il suo ruolo di “ambasciatore culturale” presso gli italo-discendenti di terza e quarta generazione.

Un Viaggio musicale tra appartenenza e universalità

“Voci del Sud” non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio etnomusicale che attraversa le sonorità del Mediterraneo per abbracciare le tradizioni dei “sud” del mondo. Attraverso la voce e la chitarra di Peppe Cirillo, accompagnato dal suo ensemble di eccellenti musicisti, la musica diventa lo strumento per riscoprire il legame con la propria terra d’origine.

L’iniziativa è dedicata in particolar modo agli italo-discendenti e ai connazionali residenti all’estero che, durante le vacanze natalizie, tornano a Omignano. Lo spettacolo punta a offrire loro un’accoglienza che passi attraverso l’emozione dei canti popolari, delle storie tramandate e dei ritmi che hanno segnato la storia dei nostri borghi.

Il Valore sociale e culturale

Il progetto “Voci del Sud” sposa perfettamente lo spirito del Turismo delle Radici, volto a trasformare il viaggio di ritorno in un’esperienza di cittadinanza attiva e memoria storica. Peppe Cirillo porta sul palco un messaggio di fratellanza e orgoglio identitario, frutto di una vita spesa tra impegno sociale e valorizzazione della tradizione.

L’amministrazione comunale di Omignano invita la cittadinanza, i visitatori e le famiglie di ritorno dall’estero a partecipare a questo appuntamento unico, che celebra la bellezza dei piccoli borghi e la forza dei legami che non conoscono confini.