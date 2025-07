Omignano: brucia la collina in località Coste, distrutti due ettari di macchia mediterranea

Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi la zona collinare di località Coste, nel comune di Omignano, distruggendo circa due ettari di macchia mediterranea.

L’incendio

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento caldo, si sono propagate con rapidità, rendendo necessario l’intervento immediato di vigili del fuoco e personale specializzato della Comunità Montana Alento-Monte Stella.

Gli interventi

L’incendio è stato spento in circa due ore grazie all’attivazione tempestiva del piano di emergenza e all’efficienza operativa delle squadre antincendio, che hanno impiegato mezzi dedicati e attrezzature specifiche per il contenimento delle fiamme. L’intervento, che ha impedito il propagarsi del rogo verso aree più vaste e potenzialmente più pericolose, ha messo in evidenza l’importanza del servizio antincendio boschivo (AIB) della Comunità Montana, avviato ufficialmente lo scorso 30 giugno.