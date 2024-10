Anche quest’anno, come da tradizione, la seconda domenica di ottobre segna la fine dei pellegrinaggi al Santuario Mariano di Novi Velia, situato sulla vetta del Monte Gelbison, a 1705 metri di altezza.

Un momento di grande spiritualità e raccoglimento per migliaia di fedeli provenienti da tutta Italia, che nei mesi da maggio a ottobre si recano in questo luogo sacro per rendere omaggio alla Vergine Maria.