Cronaca

Narcotraffico tra Campania e Lazio: blitz della Guardia di Finanza

Vasto blitz antidroga tra Salerno, Napoli e Latina: la Guardia di Finanza esegue arresti e sequestri per oltre 780 mila euro contro un'associazione a delinquere

Redazione Infocilento
Guardia di finanza

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali. I destinatari dei provvedimenti restrittivi in carcere sono gravemente indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Maxi sequestro di beni e valori

Contestualmente agli arresti, i militari stanno procedendo a cautelare beni e valori per un importo superiore a 780 mila euro. L’operazione avviene in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero.

I dettagli della Procura di Salerno

L’attività investigativa ha permesso di smantellare un sodalizio criminale attivo su un vasto territorio tra la Campania e il basso Lazio. Maggiori elementi di dettaglio dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata dalla Procura della Repubblica di Salerno.

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