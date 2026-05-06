Narcotraffico tra Campania e Lazio: blitz della Guardia di Finanza

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali. I destinatari dei provvedimenti restrittivi in carcere sono gravemente indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Maxi sequestro di beni e valori

Contestualmente agli arresti, i militari stanno procedendo a cautelare beni e valori per un importo superiore a 780 mila euro. L’operazione avviene in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero.

I dettagli della Procura di Salerno

L’attività investigativa ha permesso di smantellare un sodalizio criminale attivo su un vasto territorio tra la Campania e il basso Lazio. Maggiori elementi di dettaglio dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata dalla Procura della Repubblica di Salerno.