Alburni

Napoli, ballerini di Aquara de “La Fille Mal Gardée” trionfano ai campionati nazionali di danze latine

La scuola di danza La Fille Mal Gardée ha conquistato il titolo di Campione Nazionale Top Class nelle danze latine di gruppo

Alessandra Pazzanese

Grande traguardo per alcuni giovani ballerini di Aquara che oggi, 10 maggio 2026, in occasione dei Campionati Nazionali disputati a Napoli, hanno portato a casa un risultato importante.

Un importante riconoscimento

La scuola di danza La Fille Mal Gardée ha conquistato il titolo di Campione Nazionale Top Class nelle danze latine di gruppo e della scuola fanno parte anche i giovani ballerino aquaresi Camilla Tabano, Eduardo Olari, Caterina Caruso e Rosa Lembo, classificatisi, insieme al loro gruppo, Vice Campioni Nazionali.

Ad Eduardo Olari il titolo di campione nazionale

Eduardo Olari ha conquistato il titolo di Campione Nazionale nel Solo Latin Top Class; Caterina Caruso e Camilla Tabano si sono classificate Vice Campionesse Nazionali nel Duo Latin Top Class.

Il commento

“Si tratta di ragazzi che seguo personalmente sia nell’associazione Tersicore sia presso la scuola La Fille Mal Gardée e sono davvero tanto soddisfatto e orgoglioso” ha fatto sapere l’aquarese Cosimo Morra, diplomato proprio nella scuola La Fille Mal Gardée e oggi insegnante della stessa che ha ringraziato la direttrice Valentina Cangiano per la fiducia e per aver creduto in lui.

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