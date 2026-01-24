Montesano, Vito Racamato nominato giudice mondiale della confederazione ornitologica mondiale

Un traguardo di assoluto prestigio che porta il nome di Montesano sulla Marcellana e dell’intero Vallo di Diano sulla scena internazionale dell’ornitologia.
Una nomina prestigiosa
Vito Racamato ha ottenuto la qualifica di Giudice Mondiale della Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.), primo in assoluto nel territorio valdianese a raggiungere questo livello di eccellenza.
La nomina è arrivata dopo il superamento dell’esame per Giudice O.M.J. (Ordine Mondiale dei Giudici Esperti) della C.O.M., Sezione F – Esotici, al termine di un percorso lungo, rigoroso e altamente selettivo.