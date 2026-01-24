Montesano, Vito Racamato nominato giudice mondiale della confederazione ornitologica mondiale

È il primo in assoluto nel territorio valdianese a raggiungere questo livello di eccellenza

Erminio Cioffi

Un traguardo di assoluto prestigio che porta il nome di Montesano sulla Marcellana e dell’intero Vallo di Diano sulla scena internazionale dell’ornitologia.

Una nomina prestigiosa

Vito Racamato ha ottenuto la qualifica di Giudice Mondiale della Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.), primo in assoluto nel territorio valdianese a raggiungere questo livello di eccellenza.

La nomina è arrivata dopo il superamento dell’esame per Giudice O.M.J. (Ordine Mondiale dei Giudici Esperti) della C.O.M., Sezione F – Esotici, al termine di un percorso lungo, rigoroso e altamente selettivo.

Leggi anche:

Montesano sulla Marcellana, chiuse scuola primaria e scuola media nel Capoluogo il 21 e 22 gennaio per il freddo
Condividi questo articolo
Articolo precedente Omignano: nuovi fondi per sicurezza e scuole
Articolo Successivo Stefano Sansone Ascea: +143% sulla Tassa di Soggiorno
Nessun commento