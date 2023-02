Moio della Civitella in festa per i 103 anni di “Zi” Bernardo Nese

Ancora un compleanno ultrasecolare a Moio Della Civitella che si dimostra sempre più paesi di centenari. Dopo i 112 anni di Nonna Rosa De Vita, il Comune cilentano festeggia i 103 anni di Zì Bernardo Nese nato il 12 febbraio 1920.

L’intera comunità di Moio, insieme al Sindaco Enrico Gnarra, hanno voluto festeggiare questo importante traguardo.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

Una vita dedicata all’insegna del lavoro, ha infatti cominciato a lavorare nei campi e a pascolare la terra già dalla seconda elementare.

Ha vissuto l’esperienza della guerra, combattendo come soldato in Africa e poi imprigionato degli inglesi per circa 7 anni; è sposato con Angelina, conosciuta già dalle scuole elementari, con due figli Guglielmo, Raffaele e 5 nipoti.

Il Cilento si conferma terra di centenari, solo qualche giorno fa, il compleanno di Domenico, detto Minico, 101 anni.

Lo scorso anno, in occasione dei suoi 100 anni, aveva rivelato di non avere un segreto per di longevità: “Non ho un segreto personale.

Non ho mai avuto dei grandi problemi di salute, solo dei piccoli acciacchi. Non mi sono mai arreso e sono stato sempre tranquillo.

Solo quando sono stato fatto prigioniero dai tedeschi mi sono sentito demoralizzato”.

Da tipico contadino cilentano, che per sua natura non può limitarsi a coltivare la terra, si è cimentato in numerosi altri lavori, fra i quali il calzolaio, il carbonaio, ma soprattutto il cestaio.

Probabilmente è proprio il Cilento a custodire l’elisir di lunga vita! Auguri ancora, “Zi Bernardo”