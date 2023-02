Minaccia di morte la madre: 17enne finisce in comunità

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno arrestato un giovane di soli 17 anni, accusato di estorsione e maltrattamenti. Le indagini hanno rivelato che il minore sarebbe coinvolto nell’uso di sostanze stupefacenti e che avrebbe minacciato di morte la madre in più occasioni, costringendola a cercare aiuto presso le autorità competenti.

La vicenda

La madre, stanca delle continue aggressioni e delle richieste di denaro del figlio, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Pagani, che sono riusciti a identificare e arrestare il giovane responsabile. Dopo l’arresto, il minore è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza su disposizione della Procura per i minorenni di Salerno.

Oggi si è svolto l’interrogatorio di garanzia innanzi al Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno, nel corso del quale il giovane ha avuto modo di presentare le sue ragioni e difendersi dalle accuse a lui mosse.

La vicenda, che ha suscitato grande scalpore nell’opinione pubblica locale, pone l’accento sulla delicatezza della gestione dei casi di dipendenza e di violenza domestica tra i giovani.

È importante che i genitori si sentano liberi di chiedere aiuto e di rivolgersi alle autorità competenti, che possono fornire il supporto necessario per proteggere le vittime e cercare di risolvere il problema alla radice.

Un arresto a Pontecagnano

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Pontecagnano hanno tratto in arresto in flagranza di reato di furto con destrezza una donna trovata in possesso di due portafogli.

All’interno c’erano diverse centinaia di euro. I portafogli erano stati sottratti a due avventrici all’interno di un supermercato.