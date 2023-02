Spaccio di droga e maltrattamenti alla madre: tre arresti a Sapri

Il Tribunale di Lagonegro ha disposto tre ordini di carcerazione nei confronti di tre cittadini residenti a Sapri. I Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Luogotenente Pietro Marino, hanno provveduto ad eseguire i provvedimenti.

Spaccio di droga, gli arresti.

I primi due riguardano un uomo di 60 anni e un altro di 40, entrambi di Sapri. I due sono stati accusati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati posti agli arresti domiciliari. La misura restrittiva è stata disposta in attesa del processo.

Violenza tra le mura domestiche

Nel terzo caso, il reato contestato è di maltrattamenti all’interno delle mura domestiche. A essere raggiunto dalle Forze dell’ordine è un uomo di 39 anni, residente nella Città della Spigolatrice, a seguito delle denunce presentate dalla madre, vittima dei maltrattamenti da parte del figlio. L’uomo è stato condannato a scontare la sua pena presso una casa di recupero, in quanto si è ritenuto che fosse la soluzione migliore per il suo reinserimento nella società.

Sono situazioni molto diverse tra loro, ma tutte gravissime. Le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la giustizia per tutti i cittadini, e questi provvedimenti dimostrano che i reati non restano impuniti.