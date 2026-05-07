Maurizio De Giovanni al Pomponio Leto: la lezione sull’autenticità che incanta gli studenti

Di amore si parla spesso tra i banchi di scuola, ma raramente lo si fa con la profondità e l’intensità che solo la letteratura sa offrire. È quanto accaduto nell’aula magna del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano, dove lo scrittore Maurizio De Giovanni ha regalato agli studenti un incontro capace di lasciare il segno.

Un’esperienza umana tra empatia e narrazione

Un appuntamento partecipato e sentito, come ha sottolineato la dirigente scolastica Maria D’Alessio, che ha parlato di un momento “più che unico”, in grado di coinvolgere, emozionare ed entusiasmare una platea attenta e partecipe. Non solo una lezione di letteratura, ma una vera e propria esperienza umana, in cui lo scrittore napoletano ha saputo mettere in campo, prima ancora della sua indiscussa professionalità, una forte empatia, la stessa che caratterizza i suoi romanzi e le celebri serie televisive tratte dalle sue opere, come “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Il Commissario Ricciardi”.

La riflessione sull’autenticità e il confronto con il territorio

Al centro dell’incontro, la riflessione sull’autenticità dell’essere. Un tema affrontato da Maurizio De Giovanni non come concetto astratto, ma come scelta quotidiana, concreta, da vivere in ogni ambito della propria esistenza. Un invito ai giovani a restare fedeli a sé stessi, anche in un’epoca segnata da modelli spesso irraggiungibili e da una ricerca esasperata della perfezione. A rendere ancora più significativo il momento, la presenza di Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, che ha contribuito ad arricchire il dialogo con una dimensione profondamente umana e spirituale. Un confronto capace di unire emotività e razionalità, pensiero e sentimento, offrendo ai ragazzi uno sguardo più ampio e consapevole sulla realtà.

I giovani protagonisti e l’elogio della fragilità

Proprio gli studenti sono stati i veri protagonisti dell’incontro, dimostrando di cogliere e apprezzare uno degli aspetti più autentici della narrativa di De Giovanni: la capacità di raccontare personaggi imperfetti, fragili, profondamente umani. Figure lontane da modelli idealizzati, ma proprio per questo più vere, più vicine alla vita reale.