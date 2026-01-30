Maturità 2026: scelte le materie per la seconda prova e il nuovo colloquio orale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le discipline che caratterizzeranno l’esame di Stato 2026. Per gli studenti dei licei, si conferma il ritorno di latino al Liceo Classico e matematica al Liceo Scientifico come materie cardine della seconda prova scritta. Per quanto riguarda il Liceo Linguistico, l’oggetto dell’esame sarà la lingua e cultura straniera 1, mentre per il Liceo delle Scienze Umane la prova verterà sulla disciplina caratterizzante l’istituto.

Le discipline d’indirizzo per gli istituti tecnici

Il quadro delineato dal Ministero copre anche i diversi percorsi tecnici. Gli studenti dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing si misureranno con economia aziendale, mentre per l’articolazione Relazioni internazionali e marketing la prova comprenderà geopolitica ed economia aziendale.

Per gli altri percorsi, le materie selezionate sono:

Istituto per il Turismo : discipline turistiche e aziendali.

: discipline turistiche e aziendali. Elettronica ed elettrotecnica : tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.

: tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Grafica e comunicazione: progettazione multimediale.

La nuova struttura del colloquio orale

A seguito della riforma dell’esame finale approvata negli scorsi mesi, il Ministero ha reso note le quattro discipline che saranno oggetto del colloquio orale per ciascun percorso:

Liceo Classico : italiano, latino, storia e matematica.

: italiano, latino, storia e matematica. Liceo Scientifico : italiano, matematica, storia e scienze naturali.

: italiano, matematica, storia e scienze naturali. Liceo Linguistico : italiano, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2 e scienze naturali.

: italiano, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2 e scienze naturali. Liceo delle Scienze umane: italiano, scienze umane, lingua e cultura straniera e storia dell’arte.

Calendario delle prove e sessioni suppletive

L’esame di Maturità prenderà ufficialmente il via giovedì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta. Il giorno successivo, il 19 giugno, si terrà la seconda prova d’indirizzo. Per chi non potesse partecipare alla sessione ordinaria, la prima prova scritta suppletiva è fissata per il 1° luglio alle ore 8:30.

Conclusi gli scritti, la fase finale dell’esame prevede i colloqui orali, che si protrarranno indicativamente fino alla prima metà di luglio, precedendo la pubblicazione dei quadri finali.