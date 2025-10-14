Massiccia operazione dei carabinieri a Salerno: armi sequestrate a Matierno dopo gli attentati di Fratte

I carabinieri della compagnia di Salerno, sotto la direzione del comandante Antonio Corvino, hanno condotto una vasta operazione all’alba di oggi nel quartiere di Matierno. L’attività, che si è svolta con il supporto dell’Aliquota di Primo Intervento (API), ha avuto come obiettivo principale l’esecuzione di diverse perquisizioni.

L’impiego di unità specializzate come l’API sottolinea la delicatezza e l’importanza strategica dei controlli. Da fonti interne si apprende che l’operazione ha avuto esito positivo, portando al rinvenimento di armi da parte dei militari.

I collegamenti con i recenti fatti di cronaca

Questa massiccia attività di controllo e perquisizione non è un’azione isolata, ma risulta essere strettamente connessa ai gravi episodi di cronaca che hanno scosso il capoluogo nelle scorse settimane.

In particolare, il riferimento è agli eventi verificatisi ad inizio ottobre nel quartiere di Fratte, dove in due momenti distinti sono stati esplosi un totale di quindici colpi di pistola. Le ogive erano dirette contro l’abitazione di un individuo già noto alle forze dell’ordine, un chiaro segnale di intimidazione o un regolamento di conti. L’operazione di oggi a Matierno, con il sequestro di armi, si configura quindi come una risposta decisa delle autorità per fare luce e contrastare l’escalation di violenza nella zona.