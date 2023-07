M5S, Villani: “Ad Eboli, urge cambio di passo da parte dell’amministrazione comunale”

La Coordinatrice del Movimento 5 Stelle della provincia di Salerno e il gruppo territoriale di Eboli esprimono forte preoccupazione per la mancata approvazione del bilancio previsionale da parte dell’amministrazione comunale. Questo ritardo sta creando uno stallo che solleva interrogativi riguardo alla capacità dell’amministrazione di attuare progetti e programmi per il benessere dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha sempre posto l’accento sulla necessità di garantire una gestione efficiente e trasparente delle risorse pubbliche a beneficio della collettività.

Le criticità

Il bilancio previsionale è uno strumento essenziale per assicurare una gestione oculata delle risorse e per consentire alla comunità di avere una visione chiara dei progetti e delle spese che verranno effettuate nell’anno a venire.

La preoccupazione dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle aumenta anche in considerazione del possibile coinvolgimento in Giunta di consiglieri che sembrano aver optato per la Lega. Il Movimento 5 Stelle ritiene che la Lega sia impegnata nella battaglia per l’autonomia differenziata, una posizione che viene vista come l’equivalente della secessione dei ricchi. Questa potenziale alleanza suscita dubbi sulla coerenza e l’orientamento politico dell’amministrazione comunale.

Il commento

“Invitiamo l’amministrazione a prendere atto delle nostre preoccupazioni e a lavorare con urgenza per superare lo stato attuale di stallo”, sottolinea il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. “È fondamentale garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche a beneficio dei cittadini di Eboli. Solo attraverso un’azione responsabile e lungimirante si potranno affrontare le sfide e le opportunità che il futuro riserva.”

Il Movimento 5 Stelle si impegna a seguire da vicino gli sviluppi della situazione e a continuare a rappresentare gli interessi dei cittadini di Eboli e della provincia di Salerno. La trasparenza, la partecipazione democratica e l’attenzione ai bisogni della comunità rimangono i pilastri fondamentali del loro impegno politico.

Gli esponenti locali del Movimento 5 Stelle rimarranno vigili nell’assicurare che le decisioni dell’amministrazione comunale siano prese nell’interesse superiore dei cittadini e che siano improntate ai valori dell’equità sociale e della tutela dell’ambiente. La fiducia e il sostegno della comunità sono elementi essenziali per costruire una società più giusta e sostenibile per tutti.