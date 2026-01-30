M5S Salerno: “Ricominciamo dal sud, politica, equità territoriale e cultura”, un incontro sui diritti del Mezzogiorno

Il Movimento 5 Stelle Salerno organizza domenica 1° febbraio 2026, al Polo Nautico di Salerno, alle ore 10:00, l’incontro pubblico “Ricominciamo dal Sud”, un dibattito dedicato al Mezzogiorno come scelta politica e non come emergenza permanente. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito temi quali equità territoriale, disuguaglianze, diritti e cultura, partendo dalla città di Salerno.

Un incontro su diritti e sviluppo del territorio

“Non si tratta di uno slogan, ma di un momento politico concreto – spiegano i portavoce del M5S Salerno –. Il Mezzogiorno merita di essere pensato e valorizzato come scelta strategica e culturale, e non solo come zona di emergenza da gestire. Il nostro obiettivo è aprire un confronto partecipato che coinvolga cittadini, istituzioni e associazioni.”

Gli interventi

L’incontro sarà moderato da Andrea Pellegrino, Direttore de L’Ora della Sera. Seguiranno i saluti istituzionali di Arturo Cosenza De Lauro, Rappresentante GT M5S Salerno, Claudio Russolillo, Consigliere comunale M5S Salerno, Virginia Villani, Coordinatrice provinciale M5S Salerno, Claudia Pecoraro, Assessora alla Regione Campania, Anna Bilotti, Senatrice della Repubblica M5S, e Felicia Gaudiano, Senatrice della Repubblica M5S.

Tra gli ospiti confermati: Mariolina Castellone, Vicepresidente del Senato della Repubblica, Rossella Solombrino, Segretaria nazionale del Movimento Equità Territoriale (MET), Mariano Di Palma, Ufficio Presidenza Nazionale di LIBERA, e Michele Cammarano, già Consigliere Regionale Campania.

“L’iniziativa vuole essere il punto di partenza di un percorso più ampio – concludono i portavoce M5S –. Solo con politiche concrete, ascolto dei territori e valo”.