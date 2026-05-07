L’Università di Salerno per Giulio Regeni: proiezione e dibattito a dieci anni dalla scomparsa

Anche l’Università di Salerno, insieme ad oltre 70 Atenei d’Italia, aderisce all’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio Regeni”. Lunedì 11 maggio, alle ore 9.00, presso il Teatro di Ateneo “Filippo Alison”, si terrà la proiezione del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”.

Memoria e riflessione a dieci anni dalla tragedia

A dieci anni dalla scomparsa del giovane ricercatore universitario, il docufilm ripercorre le tappe della sua tragica vicenda. Si tratta di un percorso di memoria, ricostruzione e riflessione sul valore fondamentale della libertà di studio e di ricerca scientifica.

L’iniziativa nazionale promossa da Elena Cattaneo

L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Le Università per Giulio”, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo. Il progetto vede coinvolte ad oggi 76 università e circa 15mila persone tra studenti, ricercatori, comunità accademiche e cittadini. Al termine della proiezione è previsto un momento di dibattito con il pubblico in sala.

L’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.