Laureana Cilento, incendio senza tregua continua a creare apprensione: fiamme si avvicinano a Castellabate

È dalla mattinata di ieri che fuoco e fiamme creano apprensione in gran parte del Cilento, tra cui anche il territorio di Laureana Cilento. Il rogo di vaste dimensioni, complice il forte vento, si è sviluppato per tutta la collina e in queste ore sta continuando a propagarsi rapidamente fino a lambire il confine del comune di Castellabate, in prossimità della frazione Alano e del vicino monte Tresino.

Squadre a lavoro

È incessante il lavoro da parte di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Cilento Odv che continuano a cercare di controllare l’incendio che ha già distrutto centinaia di ettari di terreno. Un intervento complesso da gestire, a causa delle condizioni meteo avverse, che vede costantemente impegnate le squadre di soccorso attivatesi per domare le fiamme.

A supporto delle operazioni di spegnimento anche un elicottero dei Vigili del Fuoco che fino al calar della sera ha sorvolato l’intera area, gettando acqua sul rogo. Al momento, non si registrano danni a cose o persone, ma l’attenzione resta massima.

Nelle prossime ore è previsto un miglioramento metereologico che dovrebbe consentire un maggior controllo dell’intera area di riferimento a rischio. Nel frattempo proseguono le attività di bonifica e messa in sicurezza della zona.