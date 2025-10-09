Laureana Cilento, in marcia per la salute: arriva la camminata in rosa per AIRC

Il comune di Laureana, insieme al locale forum dei giovani, aderisce alla camminata in rosa per AIRC. Si tratta di un evento ludico motorio a passo libero per 2km che si svolgerà domenica 12 ottobre, ore 9.30, presso la Piazza “Giuseppe della Pepa”.

L’appuntamento

Una camminata aperta a tutti, con distribuzione di materiale informativo fornito da AIRC, volta a promuovere la salute, la prevenzione e soprattutto il sostegno alla ricerca oncologica. Una manifestazione non competitiva, per sensibilizzare sul tumore al seno e raccogliere fondi a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. È possibile partecipare attraverso una donazione libera e pagando 10 euro (per ricevere il kit apposito per la giornata). Il ricavato dell’evento e le eventuali donazioni spontanee saranno interamente devoluti ad AIRC.