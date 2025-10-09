Laureana Cilento, in marcia per la salute: arriva la camminata in rosa per AIRC

L'appuntamento è per domenica 12 ottobre alle ore 9.30

A cura di Manuel Chiariello
Tumore seno

Il comune di Laureana, insieme al locale forum dei giovani, aderisce alla camminata in rosa per AIRC. Si tratta di un evento ludico motorio a passo libero per 2km che si svolgerà domenica 12 ottobre, ore 9.30, presso la Piazza “Giuseppe della Pepa”.

L’appuntamento

Una camminata aperta a tutti, con distribuzione di materiale informativo fornito da AIRC, volta a promuovere la salute, la prevenzione e soprattutto il sostegno alla ricerca oncologica. Una manifestazione non competitiva, per sensibilizzare sul tumore al seno e raccogliere fondi a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. È possibile partecipare attraverso una donazione libera e pagando 10 euro (per ricevere il kit apposito per la giornata). Il ricavato dell’evento e le eventuali donazioni spontanee saranno interamente devoluti ad AIRC.

