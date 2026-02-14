Ladri in azione a Postiglione: portati via oro e oggetti di valore dalla casa di un’anziana

Amara sorpresa per un uomo originario di Postiglione, L. L. M. che, nei giorni scorsi, si è recato a casa della mamma, in via San Nicola, nel centro storico del paese e ha trovato tutto in subbuglio. Nell’abitazione avevano fatto irruzione, probabilmente qualche giorno prima, i ladri.

La denuncia del figlio

“Con stupore ho trovato uno scempio in quanto erano passati i ladri e oltre ai danni visibili, hanno preso l’oro dei miei cari portando via tutti i ricordi della mia nonna, di mia zia e anche quelli di mia mamma. Potete capire: è come se mi avessero portato via un pezzo di storia e di cuore portato via” ha raccontato l’uomo che, nonostante la sua mamma non vivesse più stabilmente in quella casa, aveva lasciato l’abitazione arredata e con ogni oggetto al suo posto per quando vi faceva ritorno, ma assicurandosi di chiuderla bene.

I ladri, tuttavia, sono riusciti ad entrare lo stesso, introducendosi nell’appartamento dal tetto e dal terrazzo elemento, questo, che ha lasciato presupporre che i malviventi fossero persone che conoscevano perfettamente il luogo.

Cresce la paura tra i residenti

Una situazione, quella relativa ai furti, che sta interessando tutto il territorio salernitano e che continua a preoccupare i cittadini che, dal loro canto, chiedono l’incremento dei controlli.