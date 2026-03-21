La Polisportiva Basket Agropoli in cerca del riscatto contro il Mondragone. Parla il coach Alberto di Concilio

Dopo la brutta sconfitta del weekend scorso a Casapulla la Polisportiva Basket Agropoli va a caccia del riscatto. Domani al PalaCilento di Torchiara arriva il Mondragone. A raccontare il momento della squadra è coach Alberto Di Concilio.

Le parole di Coach Di Concilio

“È una partita importante perchè ci dà l’aritmetico accesso ai play off – ha detto Coach Di Concilio – quindi è una partita da vincere, non dobbiamo sottovalutare l’avversario perchè il Mondragone già ci ha messo in grossa difficoltà l’andata, battendoci dopo le due over time, e quindi ci vuole massima attenzione per questa partita che ci può dare l’accesso ai play off”.

“In casa comunque siamo un’altra squadra, speriamo di esserlo anche domenica rispetto a sabato scorso a Casapulla che non abbiamo fatto una buona partita, però mettiamocela alle spalle, pensiamo a domenica, e ripetiamo queste ultime prestazioni che stiamo facendo davanti al nostro pubblico”, ha aggiunto Di Concilio.