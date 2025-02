Basket: la Polisportiva Basket Agropoli crolla a Casapulla

Ennesima sconfitta esterna per la Polisportiva Basket Agropoli che cade contro Casapulla con il risultato di 75-56.

Il match

Nel primo quarto la squadra di casa parte subito forte e piazza un parziale importante, i delfini sul finale provano a riportarsi in partita con i canestri di Palma e Lepre ma il punteggio è di 20-12.

Nel secondo quarto l’inerzia della partita non cambia con Casapulla che controlla l’incontro e l’Agropoli, con difficoltà, cerca di non staccarsi troppo dalla partita, ci provano Tempone Palma e Di Mauro a far tornare sotto la squadra di coach Ciociola, ma all’intervallo lungo si va sul punteggio di 41-27.

Nel terzo quarto parte meglio l’Agropoli con la tripla di Marino e i canestri dal campo di Di Mauro e Lybaek, ma Casapulla non perde il vantaggio e continua a mantenere il distacco fino al 56-45 al termine.

Nell’ultimo quarto l’Agropoli crolla e Casapulla porta a casa la vittoria con il risultato di 75-56, ennesima sconfitta esterna per la Polisportiva Basket Agropoli che non riesce a dare seguito alla vittoria interna con Matese.