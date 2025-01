La Polisportiva Basket Agropoli prepara la trasferta di Casapulla

Dopo l’importante successo maturato al “Pala Di Concilio” contro Matese, la squadra di coach Ciociola si prepara alla trasferta contro il Basket Casapulla.

Il tecnico ha sottolineato la serenità maturata dopo la vittoria dell’ultima giornata di campionato, gara portata a casa facendo vedere grande sacrificio e dedizione.

Inoltre il coach ha presentato la sfida contro Casapulla come una gara difficile in cui sarà importante mantenere la concentrazione alta per portare l’Intera posta in palio a casa.