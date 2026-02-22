Intervento di soccorso sul Monte Cervati: escursionista ferito in zona impervia

Un incidente ha interessato nelle ultime ore il Monte Cervati, la cima più elevata della Campania, dove un escursionista è rimasto vittima di una caduta durante il percorso. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato una sospetta frattura agli arti inferiori dopo essere scivolato in un tratto particolarmente scosceso della montagna.

L’allarme è scattato tempestivamente, mettendo in moto una macchina dei soccorsi articolata per far fronte alle difficoltà ambientali del sito.

Difficoltà nelle operazioni di recupero in quota

La natura del terreno e la posizione del ferito hanno reso necessario l’invio immediato di un’eliambulanza. Nonostante la rapidità del mezzo aereo nel raggiungere la quota, le operazioni di recupero sono state complesse.

Il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico

Per supportare l’equipaggio dell’elicottero e garantire una corretta stabilizzazione dell’escursionista, sono stati allertati e mobilitati gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Il malcapitato è stato poi affidato alle cure dei sanitari.