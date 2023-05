Incidente sulla A30, si aggrava il bilancio: morto anche un 16enne

Il giorno della Festa della Mamma è stato funestato dalla tragedia avvenuta sulla A30 Caserta-Salerno all’altezza di Mercato San Severino. La morte di Jemila, ragazza di 14 anni di San Valentino Torio, avvenuta sul colpo, è stata seguita nella notte dal decesso del suo amico Rosario, 16enne residente a Pagani. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’auto guidata dalla mamma di Jemila abbia perso il controllo a causa del fondo stradale viscido dalla pioggia.

La dinamica dell’incidente

Cinque persone si trovavano a bordo dell’auto: la donna al volante, il marito, Jemila, l’amico Rosario e il fratellino di 8 anni, attualmente ricoverato in gravi condizioni. Dopo aver urtato il guardrail sulla destra, l’auto ha impattato quello sulla sinistra, finendo in un testa coda e facendo sbalzare all’esterno dell’abitacolo gli occupanti del sedile posteriore. Il corpo di Jemila è stato scaraventato sul guardrail ed è morta sul colpo. La donna è ricoverata all’ospedale del Mare di Napoli, mentre il marito non ha riportato ferite gravi.

Il lutto

Il cordoglio delle comunità coinvolte Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha espresso il suo cordoglio per la vicenda e ha invitato la comunità a unirsi alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila. Anche il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, si è detto distrutto per la perdita del giovane Rosario. Le comunità di entrambi i paesi sono state colpite da questa immensa tragedia.

La morte di Jemila e di Rosario ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori delle loro famiglie e delle comunità di San Valentino Torio e Pagani. Già tanti i messaggi di cordoglio.